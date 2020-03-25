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  25 марта 2020
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У принца Чарльза обнаружен коронавирус

CentralAsia (CA) -  У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Кларенс-Хаус подтвердил, что 71-летнего принца был диагностирован вирус Covid-19.

- У него имеются легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и самоизолировался в Шотландии, - говорится в сообщении.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным, передает Sky News.

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