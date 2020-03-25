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  25 марта 2020
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В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Всего 80 зараженных

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:40 в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Новый случай зарегистрирован в городе Шымкент.

На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан 41 случай, Алматы – 31 случай, город Караганда — 2 случая, города Шымкент — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай, Жамбылской области — 1 случай, Северо-Казахстанской области — 1 случай.

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