[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В тюрьмах Узбекистана приостановили визиты
Общий вид камеры для ПЛС
Общий вид камеры для ПЛС

CentralAsia (UZ) -  Во всех пенитенциарных учреждениях Узбекистана установили карантин во избежание распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены визиты, сообщили в МИД РУз.

В Ташкенте 25 марта состоялся брифинг с участием пресс-секретаря Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

По словам секретаря пресс-службы МВД Узбекистана, все пенитенциарные учреждения в стране находятся на карантине.

"Долгосрочные визиты близких родственников к заключённых были приостановлены. Вместо этого им (по их просьбе) предоставляется телефонная связь", - отметил Гиясов.

Кроме того, помещения для персонала, а также места, где заключённые проводят много времени, в частности, общежития, кухни и комнаты для мероприятий, проветриваются, подвергаются влажной уборке и дезинфицируются каждые 4 часа.

Также приняты меры по недопущению адвокатов, следователей и сотрудников правоохранительных органов с признаками простуды или гриппа в следственные изоляторы.

В зависимости от ситуации, все процедуры, связанные со следственными действиями, могут быть переведены в дистанционный режим, отметили в МВД.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев коронавируса.

Все новости по теме читайте по ссылке.
print
  • Число умерших граждан Туркменистана от отравления фальшивой водкой в Стамбуле достигло 38 человек
  • В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом
  • «Мне прислали сообщение поддержки даже из Монголии. Это то, что меня поддерживает», - пациентка с коронавирусом в Лондоне



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com