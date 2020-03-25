В тюрьмах Узбекистана приостановили визиты

Общий вид камеры для ПЛС

CentralAsia (UZ) - Во всех пенитенциарных учреждениях Узбекистана установили карантин во избежание распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены визиты, сообщили в МИД РУз.

В Ташкенте 25 марта состоялся брифинг с участием пресс-секретаря Министерства внутренних дел Шохруха Гиясова.

По словам секретаря пресс-службы МВД Узбекистана, все пенитенциарные учреждения в стране находятся на карантине.

"Долгосрочные визиты близких родственников к заключённых были приостановлены. Вместо этого им (по их просьбе) предоставляется телефонная связь", - отметил Гиясов.

Кроме того, помещения для персонала, а также места, где заключённые проводят много времени, в частности, общежития, кухни и комнаты для мероприятий, проветриваются, подвергаются влажной уборке и дезинфицируются каждые 4 часа.

Также приняты меры по недопущению адвокатов, следователей и сотрудников правоохранительных органов с признаками простуды или гриппа в следственные изоляторы.

В зависимости от ситуации, все процедуры, связанные со следственными действиями, могут быть переведены в дистанционный режим, отметили в МВД.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев коронавируса.