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  25 марта 2020
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Все соревнования под эгидой Федерации футбола Туркменистана отложены
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TM) -  Все соревнования под эгидой Федерации футбола Туркменистана отложены на более поздние сроки. Об этом сообщает официальный сайт ФФТ.

Согласно информации, временно приостановлены матчи чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов Высшей лиги, первенство Туркменистана по футболу среди молодежных команд, а также матчи Футзальной лиги Туркменистана. Отмечается, что решение о возобновлении турниров будет объявлено дополнительно.

На момент вынужденной паузы в чемпионате Туркменистана по футболу было сыграно 3 тура. Ашхабадский «Копетдаг» возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков. Команда МВД Туркменистана на одно очко опережает «Ахал».

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