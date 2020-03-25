В Казахстане врачам впервые удалось вылечить больного коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Двух казахстанцев вылечили от коронавируса. Об этом 25 марта во время пресс-конференции сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев.

По его словам, пациентов выпишут завтра. «Сейчас они по прежнему под наблюдением, будут взяты контрольные анализы, но есть все основания сказать, что это наша первая и далеко не последняя победа над коронавирусом», - сказал министр.

На сегодняшний день в Казахстане были зарегистрированы 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией.