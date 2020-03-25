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  25 марта 2020
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В Туркменистане на железнодорожных вокзалах проверяют температуру пассажиров

CentralAsia (TM) -  Медицинские посты, где у людей измеряют температуру, появились на железнодорожных вокзалах в Мары, Йолетене и Гарыб-ата в Туркменистане, сообщают «Хроники Туркменистана».

Начиная с 24 марта проходы к платформам огорожены бело-красными лентами. Оставлен один проход, где медработник при помощи бесконтактного термометра измеряет температуру пассажиров.

На запасных путях установлен санитарный вагон, куда полицейские сопровождают людей с повышенной температурой. Там врач берет анализ, вставляя ватную палочку в ухо пациента. На поезд его уже не пропускают. Таким образом власти страны пытаются предотвратить распространение коронавируса COVID-19. По официальным данным, случаев заражения в Туркменистане пока не выявлено.

Температуру продолжают измерять на постах въезда в Ашхабад. Однако 24 марта ее проверяли у водителей такси, но не пассажиров, рассказали корреспонденту ХТ приехавшие из Теджена люди. Других сопроводительных медицинских справок у них не требовали.

Напомним, что с 19 по 22 марта иногородним был запрещен въезд в Ашхабад.

Издание отмечает, что в аптеках Ашхабада пропали или сильно подорожали антисептические и дезинфицирующие средства. Например, турецкое дезинфицирующее средство "Колонья", стоившее 15 манатов (4,3 долларов США), подорожало до 60 (17 долларов США).

Как сообщалось накануне, с 24 марта в Туркменистане были отменены все спортивные мероприятия и закрыты фитнес-залы.

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