Число жертв коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае

CentralAsia (CA) - Число жертв коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае, с начала эпидемии умерло 3434 человека, сообщает РИА новости.

Число зараженных COVID-19 в Испании за сутки увеличилось почти на 8 тыс. человек, более 700 заболевших умерли только за один день.

Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 47,6 тыс. человек, с начала эпидемии скончались 3434, сообщает министерство здравоохранения Испании.

Из числа заболевших выздоровели 5367. В Мадриде подтверждено 14,6 тыс. случаев заражения, умерли 1,8 тыс. человек. В Каталонии — около 10 тыс, количество жертв — 516. По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии.