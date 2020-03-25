[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент России Путин объявил следующую неделю нерабочей

CentralAsia (KZ) -  Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена. Об этом сообщает газета Коммерсант.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля»,— сказал он.

Президент добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и медицина, на следующей неделе будут работать.

Остальных граждан Владимир Путин призвал остаться дома. «Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось"»,— сказал он.

По последним данным, в России за сутки выявлены 163 новых случая заражения вирусом COVID-19. Общее число зараженных достигло 658. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «довольно высокой» динамику распространения вируса в столице. Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии.

print
  • После изоляции в больнице, граждане должны просидеть еще 14 дней в домашней самоизоляции, - Минздрав Монголии
  • Все соревнования под эгидой Федерации футбола Туркменистана отложены
  • «Это не фильм. Оставайтесь дома!». Так призывают своих граждан мэры городов Италии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com