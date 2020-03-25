Президент России Путин объявил следующую неделю нерабочей

CentralAsia (KZ) - Следующая неделя будет в России нерабочей, объявил президент Владимир Путин во время своего обращения в связи с коронавирусом. Зарплата при этом будет сохранена. Об этом сообщает газета Коммерсант.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля»,— сказал он.

Президент добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и медицина, на следующей неделе будут работать.

Остальных граждан Владимир Путин призвал остаться дома. «Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось"»,— сказал он.

По последним данным, в России за сутки выявлены 163 новых случая заражения вирусом COVID-19. Общее число зараженных достигло 658. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «довольно высокой» динамику распространения вируса в столице. Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, призвал готовиться к итальянскому сценарию пандемии.