С завтрашнего дня в Алматы закроют все непродовольственные объекты

CentralAsia (KZ) - С 26 марта в Алматы закроют все непродовольственные объекты по продаже товаров и оказания услуг. Об этом сообщает zakon.kz.

Согласно информации заместителя акима города Сапарбека Туякбаева, закрываются все непроводовольственные объекты, которые расположены вне больших торговых центров, где продаются непродовольственные товары, оказываются услуги, это химчистки, прачечные, ломбарды, СТО, автомойки, магазины и рынки по продаже автозапчастей, цветочные киоски, компьютерные клубы, спортивные объекты, аквапарки, бассейны.

Также будут закрыты барахолки и другие рынки, на которых продаются всевозможные товары, кроме продуктов.

Вместе с тем заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Наталья Дягилева сообщила, что рестораны и кафе могут работать только на вынос.