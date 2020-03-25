«Не видно конца»: смерть, боль и тревога в больницах Италии, - репортаж «Аль-Джазиры»

Анна Балди написала «Медсестра Анна», чтобы пациенты могли легко ее опознать

CentralAsia (KZ) - Итальянские врачи и медсестра отвезут нас в свои переполненные больницы, в которых лежат пациенты между жизнью и смертью.

Турин, Италия. Сейчас 5 часов утра, и Анналиса Балди собирается начать свою смену в палате COVID-19 в больнице Кремона, к юго-востоку от Милана, в Ломбардии.

34-летняя медсестра, одетая в обычную форму и хирургическую маску, направляется в гардеробную, чтобы подготовиться.

Она тщательно моет руки специальным дезинфицирующим средством и надевает защитный костюм поверх одежды. Она натягивает перчатки.

«До конца моей смены эти перчатки становятся моей кожей», - сказал Балди «Аль-Джазире». «Я мою и дезинфицирую их в любое время. Я также добавляю больше слоев перчаток в течение дня».

Две маски – одна для ее собственной защиты, а другая для защиты пациентов, защитные очки для подводного плавания и кепка дополняют ее броню.

В ее палате сегодня 66 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Есть также несколько молодых пациентов.

«Этот вирус поражает не только пожилых людей с сопутствующими заболеваниями», - говорит Балди и добавляет, что сейчас большая больница в основном предназначена для неотложной помощи для больных с коронавирусом.

В 5:30 утра медицинский персонал суетится вокруг палаты.

Медсестры берут кровь, проверяют уровень кислорода в крови у пациентов и доставляют лекарства, врачи начинают первые этапы осмотров. Специалисты по интенсивной терапии организуют консультации, и рентгенологические исследования проводятся в темпе.

Чтобы избежать заражения, по возможности избегайте прямого контакта с пациентами.

«Нужно сделать как можно больше за один раз, в своих комнатах», - говорит Балди. «Это включает в себя помощь пациентам в питье. Это может показаться мелочью, но когда пациенты носят фиксированные устройства постоянного давления в дыхательных путях, защитные шлемы и полнолицевые маски, очень важно получить помощь и выпить».

В настоящее время в Италии госпитализированы только пациенты с высокой температурой, которым необходим значительный уровень кислородной поддержки. На сегодняшний день 6820 человек умерли от вируса, которым инфицировано 69 176 человек.

Помимо мониторинга высокой частоты дыхания и одышки, медицинский персонал проводит анализ газов артериальной крови, которые измеряют процентное содержание кислорода в крови.

Состояние пациента может сильно меняться каждый день.

Значения содержания кислорода могут очень быстро падать, что требует длительной интубации, которая для больных коронавирусом составляет в среднем 20 дней.

«Мы имеем дело с новым, другим пациентом. Врачи и медсестры показывают себя из лучшей стороны. Наблюдать за этим чрезвычайно эмоционально», - говорит Балди.

Она считает, что у нее, вероятно, коронавирус, как и у многих ее коллег на передовой, но ее симптомы были незаметны.

Процент медицинских работников, инфицированных в Италии, более чем вдвое превышает число зарегистрированных во время эпидемии в Китае - более 5000 с начала вспышки в феврале. Отчасти это объясняется нехваткой средств защиты.

Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что если бы все медики были протестированы, фактический уровень заражения мог бы быть настолько высоким, что это не позволило бы больницам функционировать.

В Бергамо в настоящее время инфицировано по меньшей мере 6000 граждан, что делает провинцию в стране, а значит и в мире, самой пострадавшей территорией на душу населения.

Сотни людей умерли. Сирены скорой помощи непрерывно пронзают тишину города при карантине.

В огромной больнице им. Папы Джованни XXIII в Бергамо находится самое большое отделение интенсивной терапии в Европе.

Роберто Косентини, координатор первой медицинской помощи в больнице, говорит, что пандемия ощущается как «вирусное землетрясение».

«Это похоже на то, что каждый день у нас случается новый подземный толчок, когда одновременно поступают более десятка новых пациентов. Теперь трудность состоит в том, чтобы переместить пациентов, у которых немного улучшилось состояние, чтобы освободить место для других тяжелобольных», - сказал он в интервью местным СМИ.

Энрико (без фамилии) является специалистом больницы в вирусном отделении.

Как и Бальди, он считает, что у него вирус, хотя у него было мало симптомов. Медики в больнице теперь обеспечены необходимым защитным снаряжением.

«Болезнь непредсказуема. Пациенты похожи на свечи, которые начинают мерцать, прежде чем становятся слабыми и, в конце концов, затухают. Хрипы и одышка предшествуют смерти. Пациентов с несколькими сопутствующими болезнями не доставляют в отделения интенсивной терапии. Мы делаем все возможное, чтобы с любовью сопроводить их в последний путь», - мрачно сказал он, добавив, что вокруг них была огромная печаль.

«Они боятся, одинокие и изолированные. Страшно видеть, как они умирают таким образом. Очень трудно оповещать их семьи», - сказал он.

Но с некоторой надеждой он отметил количество выписанных пациентов. По всей стране из почти 70 000 инфицированных людей выздоровело более 8 000 человек.

Валентина (без фамилии) анестезиолог в отделении интенсивной терапии в Милане, сказала, что, хотя у ее команды было защитное оборудование, коллеги из других городских больниц все еще смотрели за пациентами только в хирургических масках.

«Мы устали как физически, так и психологически», - сказала она «Аль-Джазире».