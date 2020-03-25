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  26 марта 2020
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал оперштаба Москвы.

Пациентам было 88 и 73 года. У погибших была подтверждена пневмония и имелись сопутствующие патологии.

Коронавирус выявили уже более чем в 170 странах. Впервые COVID-19 заболели в Ухане в конце прошлого года. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся превысило 350 тысяч человек, 16 тысяч пациентов скончались.

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