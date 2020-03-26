В Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 60 человек
- Узбекистан, общество
- 0:51, 26 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане количество граждан, зараженных COVID-19, достигло 60 человек, - сообщил Минздрав РУз.
По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, коронавирусная инфекция была обнаружена у жителя Намангана, вернувшегося из Стамбула. В настоящее время он проходит лечение в Наманганской инфекционной больнице.
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