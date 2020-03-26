Всемирный банк мобилизует $ 2,2 млн для укреплении больничных служб в Монголии

CentralAsia (MNG) - Группа Всемирного банка объявила о намерении мобилизовать до $ 2,2 млн для оказания помощи в укреплении больничных служб в Монголии после пандемии COVID-19. Финансирование будет использовано для покупки самого необходимого медицинского диагностического оборудования в стране.

Это немедленное финансирование предоставляется в рамках текущего проекта электронного здравоохранения, который направлен на улучшение интеграции и использования информации в области здравоохранения и решений в области электронного здравоохранения для улучшения предоставления медицинских услуг в отдельных пилотных местах.

«Это немедленное финансирование поможет Монголии защитить своих людей от потенциальной вспышки COVID-19 в стране и обеспечит им доступ к ранней диагностике и уходу», – заявил руководитель Всемирного банка по Монголии Андрей Михнев. Нынешняя вспышка представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Диагностическое оборудование, закупаемое в рамках этого финансирования, включает 15 стационарных и 12 мобильных цифровых рентгеновских аппаратов и 41 ультразвуковое оборудование. Поставки ожидаются в начале апреля.

«Мы считаем, что это дополнительное оборудование повысит готовность страны к борьбе со вспышками болезней, такими как COVID-19», – сказал Динеш Наир, старший специалист по здравоохранению Всемирного банка. «Мы будем продолжать активно взаимодействовать с правительством в целях укрепления систем здравоохранения, эпиднадзора за болезнями и диагностики».

17 марта Группа Всемирного банка также пообещала $14 млрд в качестве немедленной поддержки, чтобы помочь странам, в том числе и Монголии справиться с последствиями COVID-19 для здоровья и экономики.