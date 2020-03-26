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  26 марта 2020
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На утро 26 марта в Казахстане еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных 88

CentralAsia (KZ) -  На 8:05 утра 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Новые случаи обнаружены в городе Нур-Султан —3 человека, городе Алматы —2.

На 8:25 зарегистрированы еще два новых случая, оба случая в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждены 88 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в городе Нур-Султан — 46 случаев, в Алматы – 34, в Караганде — 2, в Алматинской области — 1, в Актюбинской области — 1, в городе Шымкент — 2, в Жамбылской области — 1, в Северо-Казахстанской области — 1.

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