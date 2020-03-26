[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спецгруз из Китая в виде средств защиты от коронавируса прибыл в Монголию 25 марта

CentralAsia (MNG) -  Спецгруз из Китая пришёл через КПП Замын-Ууд —Эрээн-Хото в Монголию

25 марта. Медицинская и эпидемиологическая помощь Монголии из Китая покинула грузовой коридор порта Эрээн-Хото, а контрольно-пропускной пункт в приграничном городе Эрээн-Хото во Внутренней Монголии открыл зеленый канал и завершил все процедуры таможенного оформления всего за 10 минут.

2

Эта партия материалов по профилактике и эпидемиологическому контролю включает 5 016 единиц систем для тестирования на коронавирус, 5 000 медицинских защитных масок, 5 000 медицинских хирургических масок и 1 000 комплектов одноразовой медицинской защитной одежды.

print
  • В Казахстане подтверждено 79 случаев коронавируса
  • Как коронавирус влияет на все сферы бизнеса в Монголии
  • Казахстан вернул из Саудовской Аравии более 30 казахстанцев



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com