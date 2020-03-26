Спецгруз из Китая в виде средств защиты от коронавируса прибыл в Монголию 25 марта

CentralAsia (MNG) - Спецгруз из Китая пришёл через КПП Замын-Ууд —Эрээн-Хото в Монголию

25 марта. Медицинская и эпидемиологическая помощь Монголии из Китая покинула грузовой коридор порта Эрээн-Хото, а контрольно-пропускной пункт в приграничном городе Эрээн-Хото во Внутренней Монголии открыл зеленый канал и завершил все процедуры таможенного оформления всего за 10 минут.

Эта партия материалов по профилактике и эпидемиологическому контролю включает 5 016 единиц систем для тестирования на коронавирус, 5 000 медицинских защитных масок, 5 000 медицинских хирургических масок и 1 000 комплектов одноразовой медицинской защитной одежды.