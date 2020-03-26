15% всей территории Монголии покрыты снегом

CentralAsia (MNG) - Пятнадцать процентов всей территории страны покрыто густым снегом. Из-за сильного снегопада в аймаке Увс, весна может придти поздно. Более 40 процентов от ожидаемых 1,4 млн.голов молодняка выращивается в этом аймаке.

Пастухи сомонов Өмнөговь, Өлзийт, Тариалан, Наранбулаг и Ховд начали свой весенний выпас, но пострадали от сильного снегопада и снежных бурь, из-за которых погибли некоторые скотоводы.

В аймаке Ховда выращивают 30 процентов ожидаемого молодняков скота. Сено и фураж продаются пастухам аймака по сниженной цене на 50%.

Поскольку у аймака имеется достаточный запас сена, сено и фураж доставляются в аймаки Өвөрхангай, Хубсугул и Увс, которые испытывают суровые весенние условия.