ВОЗ назвала недостаточными меры по самоизоляции для победы над коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 9:23, 26 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов, прошедшем 25 марта в Женеве, заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
По словам главы ВОЗ, просьбы к населению оставаться дома и прекратить перемещения помогут снизить давление на систему здравоохранения, однако эти меры не приведут к прекращению пандемии.
Тедрос Гебреисус отметил, что необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми.
По его мнению, самоизоляция, ограничение на передвижение и другие подобные меры позволяют выиграть время в борьбе с распространением болезни, но для спасения жизней этого недостаточно.
Глава ВОЗ перечислил 6 ключевых действий для победы над коронавирусом:
Во-первых, улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, готовый работать с заболевшими;
Во-вторых, внедрить широкую систему тестирования коронавируса, чтобы выявить каждый случай;
В-третьих, увеличить производство, мощность и доступность тестирования;
В-четвертых, определить, адаптировать и оборудовать средства, которые будут использовать для лечения и изоляции пациентов;
В-пятых, разработать четкий план и процесс контроля за всеми контактами инфицированных;
И в-шестых, бросить все силы правительства на подавление и контроль COVID-19.
«Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - сказал глава ВОЗ.