ВОЗ назвала недостаточными меры по самоизоляции для победы над коронавирусом

Тедрос Гебреисус

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов, прошедшем 25 марта в Женеве, заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

По словам главы ВОЗ, просьбы к населению оставаться дома и прекратить перемещения помогут снизить давление на систему здравоохранения, однако эти меры не приведут к прекращению пандемии.

Тедрос Гебреисус отметил, что необходимы «агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми.

По его мнению, самоизоляция, ограничение на передвижение и другие подобные меры позволяют выиграть время в борьбе с распространением болезни, но для спасения жизней этого недостаточно.

Глава ВОЗ перечислил 6 ключевых действий для победы над коронавирусом:

Во-первых, улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, готовый работать с заболевшими;

Во-вторых, внедрить широкую систему тестирования коронавируса, чтобы выявить каждый случай;

В-третьих, увеличить производство, мощность и доступность тестирования;

В-четвертых, определить, адаптировать и оборудовать средства, которые будут использовать для лечения и изоляции пациентов;

В-пятых, разработать четкий план и процесс контроля за всеми контактами инфицированных;

И в-шестых, бросить все силы правительства на подавление и контроль COVID-19.

«Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - сказал глава ВОЗ.

