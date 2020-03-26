Президент Монголии Х. Баттулга выступил с обращением к народу

CentralAsia (MNG) - Баттулга выразил обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса и намерен отложить выборы в парламент Монголии.

- Как президент Монголии я призываю страну подготовиться к глобальному кризису и приступить к планированию и осуществлению комплексных мер по его преодолению как можно скорее, - отметил президент. Прежде всего, рекомендую принять следующие меры:

1. Необходимо внести изменения в государственный бюджет, сократить все избирательные расходы, а также использовать полученные средства для антикризисных мер.

2. Отложить парламентские выборы и сэкономить на расходах на выборах.

3. Создать специальный «Антикризисный фонд» для поддержки предприятий, малых и средних предприятий и самозанятых людей во время кризиса, и разработать правила и нормы для его использования.

4. Разработать план действий по поддержанию уровня жизни всех граждан, особенно детей, снижению уровня безработицы, смягчению последствий и обеспечению бесперебойного снабжения предметами первой необходимости.

5. Обсудить этот вопрос с Советом национальной безопасности, и в срочном порядке создать небольшую и компетентную комиссию (комитет), состоящий из ученых и экспертов, для подготовки и преодоления кризиса, а также для разработки плана и графика работы.

6. Необходимо создать централизацию государственного управления в кризисных ситуациях. Кстати, это вовсе не диктатура, это необходимая мера.

Я не запугиваю свой народ кризисом. Но я говорю правду о том, как противостоять неизбежным опасностям и преодолевать их с минимальным ущербом. Вместе мы можем преодолеть невзгоды! Желаю вам здоровой и полноценной жизни на огромной земле Монголии под властью вечного синего неба!», -сказал он.

Парламентские выборы в Монголии пройдут 24 июня 2020 года. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания сессии Великого госхурала /парламента/ страны в январе текущего года.