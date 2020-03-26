Наманган из-за коронавируса закрывает въезд и выезд в город

CentralAsia (UZ) - С 26 марта закрыт въезд и выезд из города Намангана всех видов транспорта, в том числе автобусов, автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта. Такое решение в среду принял глава Наманганской области, сообщает пресс-служба местной администрации.

Ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, имеющие постоянную прописку в Намангане.

Данное решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения коронавируса COVID-19 по территории республики.

Ранее сообщалось, что 25 марта коронавирусная инфекция была обнаружена у жителя Намангана, вернувшегося из Стамбула. В настоящее время он проходит лечение в Наманганской инфекционной больнице.

На сегодняшний день в Узбекистане выявлено 60 случаев коронавируса.