Сотни узбекистанцев застряли на границах Казахстана и Кыргызстана из-за пандемии

CentralAsia (UZ) - 25 марта на узбекско-казахской границе скопилось более 500, а на узбекско-кыргызской границе – свыше 150 узбекистанцев. Их не пускают на территорию Узбекистана, сообщает centralasian.org.

Казахские и кыргызские чиновники, осведомленные о ситуации, сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с официальным Ташкентом для разрешения сложившейся ситуации. По словам собеседников, узбекистанцев пустят на территорию страны, как только будут готовы места для карантина.

35-летний житель Нукуса (Каракалпакстан) Пулат, находившийся на заработках в казахстанском городе Атырау, один из тех, кто не смог перейти узбекско-казахскую границу через пост «Тажен» в Мангистауской области РК.

Пулат сказал, что после того, как все его попытки перейти границу оказались безуспешными, он был вынужден вернуться обратно в Атырау.

– Я проработал в Атырау три месяца. После захотел вернуться домой. 23 марта отправился на пост «Тажен». Там стояли 400 человек. Это были люди, находившиеся на заработках в Казахстане, и те, кто возвращался из России через Казахстан. Но никого через границу не пропустили. Граница полностью закрыта. Я простоял там некоторое время, а после решил вернуться обратно в Атырау. Другие мои знакомые тоже вернулись обратно на такси. Но многие остались там, они ждут открытия границы, – сказал собеседник из Нукуса Пулат.

На видеозаписи видно, как сотни людей скопились на узбекско-казахской границе. Мужской голос за кадром говорит, что «эти люди не могут попасть на территорию Узбекистана из-за закрытия границы».

Пост «Жибек жолы» (пост «Гишт Куприк» с узбекской стороны – прим.ред.) на узбекско-казахской границе также был закрыт из-за пандемии коронавируса. Там тоже скопились сотни узбекистанцев.

На видеозаписи видны узбекистанцы, которые лежат на асфальте возле поста.

– Вечером 24 марта Узбекистан пропустил через границу стариков и женщин с маленькими детьми. Но а мы до сих пор не можем пройти через границу, – сообщил нашему радио узбекистанец, пожелавший остаться неизвестным.

Председатель общества узбеков Казахстана «Дустлик» Икрам Хашимжанов говорит, что осведомлен о положении узбекистанцев, застрявших на границе.

– Мне позвонили из посольства Узбекистана. Я лично поехал на КПП «Жибек жолы» и встретился там с узбекистанцами. Мы повезли туда еду, купленную на пожертвования четырех женщин, посетивших святыни в Мекке. С 23 марта Узбекистан закрыл границу. Поэтому там произошло большое скопление людей. Однако узбекские власти уже начали пропускать через границу по несколько человек. Причина в том, что внутри страны готовят места для карантина. Ведь им тоже нелегко сразу подготовить карантинные места для такого большого количества людей. 23 марта Узбекистан пропустил через границу 629 человек. 24 марта границу пересекли около 800 человек. Все эти люди были отправлены на карантин. Сегодня на границе своей очереди ждут около 500 узбекистанцев. Сегодня наши сотрудники снова навестили их. Мы полностью контролируем ситуацию на границе, – говорит Икрам Хашимжанов.

По его словам, среди узбекистанцев, скопившихся на узбекско-казахской границе, имеется 47 граждан Таджикистана.

– Эти 47 человек хотели вернуться к себе на родину через Узбекистан. По-моему, сейчас посольство Таджикистана ведет переговоры, чтобы открыть для них коридор через Узбекистан, – сказал Икрам Хашимжанов.

Скопление большого количества людей наблюдается и на КПП «Достук» (пост «Дустлик» с узбекской стороны – прим.ред.) на кыргызско-узбекской границе в Ошской области КР.

– Мы стоим на КПП «Достук». Не можем попасть в Узбекистан. Здесь стоят около 300 человек. Среди нас люди, которые приехали на границу вчера. Люди сидят под дождем, – написал собеседник через мессенджер Telegram.

Напомним, что с 16 марта Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами из-за распространения коронавируса COVID-19. С этого дня власти запретили своим гражданам покидать страну и закрыли въезд для иностранцев. Кроме того, власти страны организовали чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан из-за рубежа.

По прибытии в страну узбекистанцев отправляют на 14-дневный карантин в специально отведенные для этого объекты.