В Улан-Баторе зарегистрирован ещё 1 случай заражения коронавирусом. Всего - 11

- Монголия, общество
- 9:56, 26 марта 2020
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- Обновлено: 10:16, 26 марта 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (MNG) - Сегодня, 26 марта, в 11 часов по местному времени, в оперативном штабе Министерства здравоохранения Монголии состоялся очередной брифинг для прессы.
На пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу сообщил, что у одного из пассажиров, который находился на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, что приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 19 марта, выявили новый случай заражения коронавирусом.
- Мы тратим 800 тыс.тугриков (примерно $288) на человека в день, включая средства защиты, - рассказал Нямхуу.
Таким образом, на сегодняшний день Монголия подтвердила в общей сложности 11 случаев заболевания коронавирусом: одного гражданина Франции, прибывшего в Монголию из Франции в феврале, и десять граждан Монголии, которые прилетели на борту эвакуационных рейсов из Сеула, Берлина и Стамбула в Улан-Батор на прошлой неделе.