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  26 марта 2020
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В Улан-Баторе зарегистрирован ещё 1 случай заражения коронавирусом. Всего - 11

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 26 марта, в 11 часов по местному времени, в оперативном штабе Министерства здравоохранения Монголии состоялся очередной брифинг для прессы.

На пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу сообщил, что у одного из пассажиров, который находился на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, что приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 19 марта, выявили новый случай заражения коронавирусом.

- Мы тратим 800 тыс.тугриков (примерно $288) на человека в день, включая средства защиты, - рассказал Нямхуу.

Таким образом, на сегодняшний день Монголия подтвердила в общей сложности 11 случаев заболевания коронавирусом: одного гражданина Франции, прибывшего в Монголию из Франции в феврале, и десять граждан Монголии, которые прилетели на борту эвакуационных рейсов из Сеула, Берлина и Стамбула в Улан-Батор на прошлой неделе.

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