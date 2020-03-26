Китайский нефтяной инвестор в Монголии просит возобновить отгрузку нефти

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Ө.Энхтувшин накануне, 25 марта, принял посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруи и президента компании «PetroChina Daqing Tamsag» Цзян Хунфу.

Посол поздравил Монголию с тем, что она является одной из немногих стран, где распространение COVID-19 не распространилось внутри страны, и сказал: «Пандемия COVID-19 утихнет. Но экономика должна быть усилена. Поэтому мы готовы возобновить экономические отношения с Монголией».

В ходе встречи президент компании «PetroChina Daqing Tamsag» Цзян Хунфу обратился к заместителю премьер-министра Монголии с просьбой возобновить компанией транспортировку нефти.

Монголия временно приостановила перевозку автоцистерн из-за риска передачи заболевания при пересечении границы. Местная чрезвычайная комиссия аймака «Дорнод» поручила компании «PetroChina Daqing Tamsag» построить квалифицированное дезинфекционное учреждение. В ходе встречи было объявлено, что два дезинфекционных объекта построены и готовы к использованию.

Вице-премьер-министр Ө.Энхтувшин подчеркнул, что нет оснований отказываться начинать экспорт после завершения дезинфекции и других препаратов для предотвращения пандемии COVID-19.

Во время встречи, в рамках своей социальной ответственности сотрудники «PetroChina Daqing Tamsag» пожертвовали однодневную зарплату в размере 174 млн.тугриков (приблизительно $63 тыс) Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии на борьбу с коронавирусом.