В Италии за сутки от коронавируса скончались 638 человек

CentralAsia (CA) - В Италии за сутки от коронавируса скончались еще 638 человек, передают местные СМИ со ссылкой департамент гражданской защиты.

Число летальных исходов заболевания в стране снизилось по сравнению с предыдущим днем. 24 марта сообщалось о 743 заболевших.

Всего зараженных в стране 74, 86 человек.

Начальник Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли может сам оказаться зараженным коронавирусной инфекцией. Утром 25 марта он почувствовал подозрительные симптомы и сейчас ожидает результатов теста, сообщают журналисты.