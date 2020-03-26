В Узбекистане на время карантина отменили штрафы за нарушение паспортного режима

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 24 марта отделения миграции и оформления гражданства прекратили прием населения. В этой связи те, кто планировал получить паспорт, вид на жительство или оформить прописку после указанной даты, не будут оштрафованы за просрочку документов. Об этом решении объявил заместитель руководителя МВД республики Азизбек Икрамов, передает УзА.

В неотложных случаях (паспорт, прописка, виза, административная практика, принятие экзаменов, государственная регистрация и технический осмотр автотранспортных средств) прием граждан осуществляется с разрешения руководителя органов внутренних дел с соблюдением санитарно-гигиенических норм в отдельно отведенных кабинетах.

Лица, планировавшие после 24 марта 2020 года, обратиться в отделения миграции и оформления гражданства по вопросам получения паспорта, вида на жительство, обмена, оформления прописки, продления сроков визы и вида на жительство, но не сумевшие обратиться в связи с временной приостановкой приема, не будут считаться нарушившими правила паспортной системы и пребывания. В их отношении не будет принято административных мер.

Водители, не сумевшие провести государственную регистрацию и технический осмотр автотранспортных средств, своевременно оплатить штрафы, временно не будут оштрафованы. ​