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  26 марта 2020
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В Монголии в апреле ожидаются снег и потепление до +9+14

CentralAsia (MNG) -  Ожидается, что средняя температура в апреле в Монголии будет на 2 градуса выше, чем обычно.

По данным Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, дневная температура на следующей неделе упадет до 6-11 по Цельсию, а в западных и центральных аймаках ожидается дождь или снег.

Первые 10 дней апреля будут теплее с дневными температурами 9-14 по Цельсию и ночными 3-8 по Цельсию. Однако в Монголии температура внезапно упадет в середине апреля со снегом.

24 марта первый дождь выпал в аймаке Ховд, в то время как 17-23 см сильного снегопада выпали в аймаках Баян-Өлгий, Увс и Завхан.

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