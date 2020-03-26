Коронавирус: В Казахстане депутатам старше 65 лет разрешили не присутствовать на заседаниях Мажилиса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня заседание Мажилиса проходит без депутатов старше 65 лет, сообщает zakon.kz.

Предваряя повестку заседания, спикер палаты Нурлан Нигматулин сообщил, что в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу, депутатам старше 65 разрешили остаться дома и не участвовать в обсуждениях законопроектов.

По словам спикера, кворум позволяет проводить пленарные заседания и в таком формате. «Вам известно, что в пленарных заседаниях принимают участие только депутаты и основные докладчики по каждому законопроекту без традиционного приглашения других заинтересованных органов, представителей общественных организаций, НПО. Это позволило изменить и рассадку в зале в соответствии с санитарными нормами ВОЗ - почти как в бизнес-классе», - сказал он, имея ввиду, что теперь расстояния между депутатскими креслами стали больше.