[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 26 марта в 9:44 по местному времени произошло землетрясение, сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 4,922. Глубина h=29 км. Расстояние от Ташкента 118,14 км в восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 118 км, 4 балла.
Наманган : 97 км, 3 балла.
Андижан : 153 км, 3 балла.
Фергана : 119 км, 3 балла.
Гулистан : 153 км, 3 балла.
Джизак : 243 км, 2 балла.
Самарканд : 332 км, 2 балла.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

print
  • Сенат Узбекистана одобрил закон о Дне праздника узбекского языка
  • Таджикистан разработал Программу реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с коронавирусом
  • Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане придется на начало апреля, - глава Минздрава РК



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com