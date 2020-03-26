В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 26 марта в 9:44 по местному времени произошло землетрясение, сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 4,922. Глубина h=29 км. Расстояние от Ташкента 118,14 км в восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 118 км, 4 балла.

Наманган : 97 км, 3 балла.

Андижан : 153 км, 3 балла.

Фергана : 119 км, 3 балла.

Гулистан : 153 км, 3 балла.

Джизак : 243 км, 2 балла.

Самарканд : 332 км, 2 балла.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.