В Узбекистане ощущалось землетрясение силой 4 балла
- Узбекистан, происшествия
- 10:59, 26 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 26 марта в 9:44 по местному времени произошло землетрясение, сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.
Магнитуда в эпицентре составила 4,922. Глубина h=29 км. Расстояние от Ташкента 118,14 км в восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент : 118 км, 4 балла.
Наманган : 97 км, 3 балла.
Андижан : 153 км, 3 балла.
Фергана : 119 км, 3 балла.
Гулистан : 153 км, 3 балла.
Джизак : 243 км, 2 балла.
Самарканд : 332 км, 2 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.