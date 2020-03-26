Монголия проведёт второй этап эвакуации своих граждан из стран с эпидемией COVID-19

CentralAsia (MNG) - Оперативный штаб Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) сообщил, что в начале апреля будут организованы 3 специальных рейса для эвакуации своих граждан из Южной Кореи и Японии.

Зафрахтованный самолет правительства, в рамках второго этапа эвакуации будет отправлен в Южную Корею 2 апреля в 08:00 ч., 3 апреля в Японию и третий рейс 2 апреля вновь направится в Южную Корею. Три зафрахтованных рейса эвакуируют более 750 граждан Монголии, - сказал генерал и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии, П.Бадрал.

Республика Корея также запросила об эвакуации около 200 корейцев из Монголии в эти выходные. По просьбе правительства Австралии сегодня были репатриированы шесть австралийцев из Монголии.