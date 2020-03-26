[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия проведёт второй этап эвакуации своих граждан из стран с эпидемией COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Оперативный штаб Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) сообщил, что в начале апреля будут организованы 3 специальных рейса для эвакуации своих граждан из Южной Кореи и Японии.

Зафрахтованный самолет правительства, в рамках второго этапа эвакуации будет отправлен в Южную Корею 2 апреля в 08:00 ч., 3 апреля в Японию и третий рейс 2 апреля вновь направится в Южную Корею. Три зафрахтованных рейса эвакуируют более 750 граждан Монголии, - сказал генерал и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии, П.Бадрал.

Республика Корея также запросила об эвакуации около 200 корейцев из Монголии в эти выходные. По просьбе правительства Австралии сегодня были репатриированы шесть австралийцев из Монголии.

print
  • Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане придется на начало апреля, - глава Минздрава РК
  • В Узбекистане количество зараженных коронавирусом достигло 59 человек
  • Нидерланды делают ставку на «групповой иммунитет» в борьбе с коронавирусом. ВОЗ считает, что он может стоить жизни тысячам



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com