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  26 марта 2020
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Видео — Как идет строительство новой инфекционной больницы для пациентов с коронавирусом в Москве

CentralAsia (CA) -  Строительство инфекционной больницы у южной границы Новой Москвы идет и днем, и ночью, сообщает euronews.

Там будут лечить самых тяжелых пациентов с коронавирусом. Власти России обещают сдать комплекс в эксплуатацию до 15 апреля. Практически половина койко-мест будут реанимационными.

Центр рассчитан на 500 пациентов, но можно и 630 разместить при необходимости. Здесь будет все необходимое оборудование для интенсивной терапии, и эта больница - не временная, она лет 20-30 прослужит столице, говорится в сообщении.

На данный момент большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано именно в Москве. На следующей неделе, которая станет для всей страны нерабочей, в столице планируют закрыть парки, рестораны и кафе, чтобы избежать обратного эффекта от внезапных выходных.

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