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  26 марта 2020
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В Узбекистане ожидается снижение цен на бензин на 3%

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 26 марта 2020 г. стоимость импортного бензина марки АИ-92 снижается с 6200 сумов ($0,65) до 6000 ($0,63) сумов, сообщила компания "Узбекнефтегаз".

Понижение стоимости бензина составит в среднем 3 процента. Сообщается, что также постепенно будут снижены цены на другие марки бензина и дизтоплива.

В компании подчеркнули, что стоимость дизтоплива, реализуемого через сеть АЗС UNG Petro, на 9% дешевле чем стоимость дизтоплива, реализуемого населению иностранными компаниями, а стоимость бензина марки АИ-92 - дешевле на 16,6%.

В начале февраля 2020 г. компания приступила к продажам бензина марки АИ-92 и дизтоплива европейского качества в сети АЗС UNG Petro.

Напомним, в январе–феврале 2020 года объем производства бензина в Узбекистане вырос на 25,5%, до 190,3 тыс. тонн, дизельного топлива — на 15,4%, до 44,4 тыс. тонн.



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