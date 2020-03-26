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  26 марта 2020
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Япония повысила уровень предупреждения избегать поездок во все страны мира

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел Японии в среду повысило уровень предупреждения избегать поездок во все страны мира до второго по четырехуровневой шкале. Этот шаг, предпринятый в связи с распространением коронавируса, призывает японцев воздерживаться от всех несущественных зарубежных поездок, передает NHK.

Такой уровень предупреждения для поездок по всему миру объявлен впервые.

Крупнейшие авиаперевозчики в Японии говорят, что рассмотрят вопрос о приостановке или сокращении числа международных авиарейсов.

Японские авиакомпании уже приостановили сообщение или сократили число рейсов на многих международных маршрутах.

Компания JAL сократила число международных рейсов на 71%, а компания ANA - на 65%.

Повышение уровня предупреждения, очевидно, приведет к дальнейшему снижению числа пассажиров.

Авиакомпании говорят, что тщательно рассмотрят вопрос о дальнейшей отмене и сокращении числа рейсов, продолжая при этом выполнять ограниченное число полетов для перевозки возвращающихся на родину японцев и покидающих страну иностранцев.

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