В Таиланде введено чрезвычайное положение

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда ввели чрезвычайное положение по всей стране, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Эта мера вступила в силу в четверг. Она продлится до 30 апреля.

Решение было озвучено после того, как в стране четыре дня подряд по среду регистрировалось более, чем по 100 новых случаев. Общее число заражений достигло 934.

Иностранным гражданам запрещено въезжать в Таиланд за некоторыми исключениями, которые, в частности, распространяются на дипломатов и людей с разрешениями на работу.

Также не рекомендуется путешествовать между провинциями Таиланда. Всех жителей младше 5 и старше 70 лет призывают не выходить на улицу.

Также запрещаются чрезмерная скупка товаров медицинского назначения и продуктов питания, как и распространение ложной информации, которая может вызвать беспорядки.