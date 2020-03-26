В Таиланде введено чрезвычайное положение

- Азия и мир, общество
- 12:34, 26 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Таиланда ввели чрезвычайное положение по всей стране, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Эта мера вступила в силу в четверг. Она продлится до 30 апреля.
Решение было озвучено после того, как в стране четыре дня подряд по среду регистрировалось более, чем по 100 новых случаев. Общее число заражений достигло 934.
Иностранным гражданам запрещено въезжать в Таиланд за некоторыми исключениями, которые, в частности, распространяются на дипломатов и людей с разрешениями на работу.
Также не рекомендуется путешествовать между провинциями Таиланда. Всех жителей младше 5 и старше 70 лет призывают не выходить на улицу.
Также запрещаются чрезмерная скупка товаров медицинского назначения и продуктов питания, как и распространение ложной информации, которая может вызвать беспорядки.