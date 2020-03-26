Посол США объяснил помощь своей страны для Монголии в борьбе с COVID-19

CentralAsia (MNG) - Правительство США через USAID выделило 3,3 млрд. тугриков (1,2 млн. долл. США) для поддержки правительства Монголии по борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Помощь США поддержит Министерство здравоохранения в улучшении информирования о рисках и готовности сообщества, обеспечит критически важные поставки, улучшит услуги водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), а также поможет в сборе и анализе данных, -сказал Майкл С.Клечески посол США в Улан-Баторе. Он подчеркнул, что «профилактические меры, предпринимаемые правительством Монголии по предотвращению распространения коронавируса в стране, до сих пор производят на него сильные впечатления».

Программы USAID также помогут защитить медицинских работников и пациентов, расширить возможности лабораторного тестирования, провести эпиднадзор за вспышками и обеспечить качественное обслуживание пациентов.