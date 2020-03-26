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  26 марта 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 65 человек – Минздрав

CentralAsia (UZ) -  На 26 марта число заражённых коронавирусом в Узбекистане увеличилось на пять человек и достигло 65.

Как сообщает Минздрав РУз, инфекция была обнаружена у жены, двоих детей и невестки женщины из города Ферганы, которая съездила в малый хадж (Умра) в Саудовскую Аравию.

В настоящее время все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

Другой пациент из Ташкентской области в настоящее время проходит лечение в клинике НИИ вирусологии в столице.

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