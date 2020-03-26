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  26 марта 2020
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34 монгольских граждан вернулись из Китая, а затем были помещены на карантин в Замын-Ууде

CentralAsia (MNG) -  Несмотря на то, что пограничный пункт Замын-Ууд был закрыт из-за опасения перед импортом коронавирусной инфекции, в марте были успешно организованы работы по репатриации 34 граждан Монголии, которые обратились с просьбами о возвращении на родину из Китайской Народной Республики. Эвакуация была успешно организована 25 марта в г. Замын-Ууд по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с приказами заместителя премьер-министра Монголии и руководителя Главного агентства специализированных инспекций, пограничный инспекционный пункт КПП Замын-Ууд работал в состоянии повышенной готовности, проверяя температуру каждого пассажира и изолируя их в отеле «Замын-Ууд».

Кроме того, у пассажиров были взяты медицинские справки, а транспортные средства были дезактивированы. Чрезвычайная комиссия сомона Замын-Ууд сообщила, что не было обнаружено ни одного пассажира с подозрительными симптомами инфекционного заболевания, такими как повышенная температура и кашель.

Находящиеся на карантине граждане будут находиться в отеле в течение 14 дней под наблюдением медиков. Расходы покроют сами граждане.

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