34 монгольских граждан вернулись из Китая, а затем были помещены на карантин в Замын-Ууде

CentralAsia (MNG) - Несмотря на то, что пограничный пункт Замын-Ууд был закрыт из-за опасения перед импортом коронавирусной инфекции, в марте были успешно организованы работы по репатриации 34 граждан Монголии, которые обратились с просьбами о возвращении на родину из Китайской Народной Республики. Эвакуация была успешно организована 25 марта в г. Замын-Ууд по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с приказами заместителя премьер-министра Монголии и руководителя Главного агентства специализированных инспекций, пограничный инспекционный пункт КПП Замын-Ууд работал в состоянии повышенной готовности, проверяя температуру каждого пассажира и изолируя их в отеле «Замын-Ууд».

Кроме того, у пассажиров были взяты медицинские справки, а транспортные средства были дезактивированы. Чрезвычайная комиссия сомона Замын-Ууд сообщила, что не было обнаружено ни одного пассажира с подозрительными симптомами инфекционного заболевания, такими как повышенная температура и кашель.

Находящиеся на карантине граждане будут находиться в отеле в течение 14 дней под наблюдением медиков. Расходы покроют сами граждане.