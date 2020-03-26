Таджикистан сократил экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов

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CentralAsia (TJ) - Таджикистан сократил экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов с начала этого года. По данным Агентства по статистике Таджикистана, за два месяца этого года республика экспортировала драгоценные и полудрагоценные камни и металлы на сумму более $19,4 тыс. Этот показатель на 93,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Avesta.

Импорт данной продукции за этот период составил $495,4 тыс., что на 63,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Между тем, за последние сутки золото подорожало на 11% и составило $1 тыс. 671 за одну тройскую унцию (тройская унция это примерно 31 грамм чистого металла).

По данным портала Investing News, ценовое ралли на рынке золота началось сразу после того, как стало известно, что Федеральный резерв США намерен предоставить финансовым рынкам неограниченное количество денег. В этой ситуации инвесторы сразу стали активно интересоваться покупкой жёлтого драгметалла в качестве защитного актива от инфляции, чтобы сохранить свои сбережения.

Хаос на финансовых рынках является идеальным фактором роста цены золота. «Мы уже давно говорим о том, что золото является единственной настоящей валютой, а также защитным активом от обесценивания фиатных денег»,- такое мнение озвучили аналитики американского банка Goldman Sachs.

В банке считают, что недавняя коррекция на рынке золота была вызвана распродажей жёлтого драгметалла со стороны крупных инвесторов, которым срочно понадобилась дополнительная ликвидность. Падение цены нефти привело к дефициту долларов США в развивающихся странах.

По словам аналитиков, 2008 год был поворотным пунктом для рынка золота. Тогда было объявлено о программе «количественного стимулирования» (QE). Сейчас мы находимся в похожей ситуации.

На прошлой неделе ФРС снова сообщил о продолжении этой программы, что станет поддерживающим фактором для рынка золота в долгосрочной перспективе.