На борьбу с пандемией коронавируса в бедных странах требуется 2 млрд долларов

CentralAsia (CA) - США наряду с Европой теперь также считаются одним из эпицентров пандемии – число случаев COVID-19 там растет самыми быстрыми в мире темпами. Особенно стремительно ситуация развивается в крупнейшем мегаполисе США – Нью-Йорке, где, напомним, располагается штаб-квартира ООН. Между тем Индия – страна с населением в 1,3 млрд человек, объявила сегодня жесткие меры по сдерживанию коронавируса, передает служба новостей ООН.

О тревожных данных, поступающих из США, сообщила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. В целом вирус продолжает распространяться во всем мире, а число подтвержденных случаев приближается к 400 тысячам. Более 14,5 тысяч человек скончались. Харрис напомнила, что самая серьезная вспышка Эболы, для сравнения, унесла 11 тысяч жизней за два года.

В целом 85 процентов всех новых случаев, подтвержденных за минувшую ночь, приходится на Европу и США. Тем не менее, в ряде европейских стран, по словам представительницы ВОЗ, наблюдаются некие позитивные признаки, однако она не уточнила, какие именно и где.

Харрис также подчеркнула, что многие страны мира теперь принимают жесткие меры по сдерживанию инфекции. «Это должно привести к выравниванию кривой заболеваемости и помочь выиграть время, чтобы подготовить медицинские службы», - добавила она.

К таким государствам сегодня присоединилась Индия с населением в 1,3 млрд человек: индийские власти объявили сегодня о введении во всей стране жесткого карантина на три недели.

«Будущее этой пандемии зависит от того, что будет происходить в самых густонаселенных странах, - отметил накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. – Очень важно, чтобы Индия приняла решительные меры по защите здоровья населения».

Ранее в интервью Службе новостей ООН представитель ВОЗ в Индии Хенк Бекедам назвал эпидемиологические меры, принимаемые этой страной, «своевременными и всеобъемлющими».

В ВОЗ, напомним, рекомендуют выявлять и изолировать инфицированных и всех, кто с ними контактировал, всем жителям страны держаться друг от друга на расстоянии, а также внедрять другие меры, чтобы замедлить распространение коронавируса.