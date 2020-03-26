[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан эвакуировал военным бортом женщин и их детей с ДЦП, получавших лечение в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) -  Казахстан специальным бортом Министерства обороны эвакуировал 21 гражданина из Кыргызстана.

Как сообщили в посольстве Казахстана в Кыргызстане, в Кыргызстане находились дети с диагнозом ДЦП и сопровождающие их матери, в основном жители города Атырау.

После курса реабилитации они не смогли вылететь в Казахстан в связи с отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса.

После обращения о помощи в посольство Казахстана в Бишкеке, Оперативным штабом Министерства иностранных дел РК совместно с Министерством обороны был разработан алгоритм действий по вывозу граждан из Кыргызстана.

После соответствующего согласования с кыргызскими властями, самолет с казахстанцами вылетел из аэропорта Бишкека и благополучно прибыл в Атырау.

print
  • В Узбекистане ожидается снижение цен на бензин на 3%
  • Япония повысила уровень предупреждения избегать поездок во все страны мира
  • Главный санитарный врач Алматы, которая находилась на домашнем карантине, вернулась на работу



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com