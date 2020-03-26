Казахстан эвакуировал военным бортом женщин и их детей с ДЦП, получавших лечение в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - Казахстан специальным бортом Министерства обороны эвакуировал 21 гражданина из Кыргызстана.

Как сообщили в посольстве Казахстана в Кыргызстане, в Кыргызстане находились дети с диагнозом ДЦП и сопровождающие их матери, в основном жители города Атырау.

После курса реабилитации они не смогли вылететь в Казахстан в связи с отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса.

После обращения о помощи в посольство Казахстана в Бишкеке, Оперативным штабом Министерства иностранных дел РК совместно с Министерством обороны был разработан алгоритм действий по вывозу граждан из Кыргызстана.

После соответствующего согласования с кыргызскими властями, самолет с казахстанцами вылетел из аэропорта Бишкека и благополучно прибыл в Атырау.