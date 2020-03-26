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  26 марта 2020
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В Кабуле боевики в сикхском храме убили 25 человек
Оцепление в Кабуле при атаке боевиков
Оцепление в Кабуле при атаке боевиков

CentralAsia (KZ) -  Боевики и смертники совершили налет на религиозный комплекс в Кабуле (Афганистан). Террористы успели убить 25 человек, пока полиция их не расстреляла.
Организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает сообщения боевиков различных группировок, заявила, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».
Представитель талибов ранее отрицал причастность к атаке.

По сообщению «Аль-Джазиры», боевик в полицейской форме убил охранника и начал расстреливать людей в храме. В это время к нему присоединились другие боевики.

За несколько часов после атаки МВД Афганистана заявило, что операция сил безопасности завершена, и все нападавшие были убиты. О количестве ликвидированных террористов пока неизвестно. Отмечается, что 8 человек ранили, еще 80 спасли.

Сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии, последователи сикхизма. Религия сикхов — сикхизм — самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, но не похожая на другие религии. В мире насчитываются боле 20 млн. сикхов.

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