Сенат США согласовал самую большую в истории страны помощь экономике из-за вируса

CentralAsia (KZ) - Сенат США и Белый дом согласовали меры по стимулированию национальной экономики на сумму $2 трлн. Это больше, чем в кризис 2008 года и является самой большой помощью экономике в истории страны.
Согласованный сенатом законопроект об антикризисном пакете мер предусматривает:
- оказание финансовой поддержки крупным и малым предприятиям, которые потеряли всех или большую часть своих клиентов в последние недели;
- финансирование вынужденных прекратить работу компаний с целью предотвратить увольнение сотрудников;
- прямые выплаты в размере $1,2 тыс. лицам с годовым доходом до $75 тыс., при этом семьи с детьми получат еще и выплаты по $500 на каждого ребенка;
- временное увеличение пособий лишившимся работы;
- выплату пособий тем, кому урезали зарплату;
- выделение $367 млрд на займы для малого бизнеса;
- выделение $130 млрд для нужд больниц.