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  26 марта 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 97 человек. Зарегистрированы 9 новых случаев

CentralAsia (KZ) -  На 12:20 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все случаи зафиксированы в городе Нур-Султан, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев из них, в городе Нур-Султан – 55 случаев, Алматы – 34, Караганда - 2, Алматинская область - 1, Актюбинская область - 1, Шымкент - 2, Жамбылская область - 1, Северо-Казахстанская область - 1.

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