Узбекистан приостановил процесс подготовки спортсменов к Олимпиаде

CentralAsia (UZ) - Из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта 2020 года все образовательные и спортивные учреждения в системе Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан закрылись на неопределенный срок.

Вместе с тем проводимые на территории страны чемпионаты и кубки по всем видам спорта и другие внутренние соревнования также отложены, сообщает Информационная служба Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.

После принятия заключительного решения Международным олимпийским комитетом о проведении Олимпиады в 2021 году с 25 марта официально временно приостановлены все учебные сборы, проводимые для членов национальных сборных команд Узбекистана по олимпийским видам спорта.

До того, как точно станут известны даты лицензионных соревнований, члены сборной команды будут заниматься на основе индивидуального плана согласно ежедневным планам подготовки, разработанным тренерами.

Созданный Министерством физической культуры и спорта и Национальным олимпийским комитетом “Оперативный штаб” будет регулярно проводить мониторинг ежедневных занятий спортсменов национальной сборной команды.

Кроме того, главными тренерами национальной сборной команды в режиме онлайн будут проводиться дистанционные занятия. С учетом индивидуального состояния спортсменов будут предоставляться необходимые рекомендации.