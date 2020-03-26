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  26 марта 2020
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Россия с завтрашнего дня прекратит авиасообщения с другими странами

CentralAsia (CA) -  Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса, сообщает euronews со ссылкой на пресс-службу правительства.

По ее данным, такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России из иностранных государств в связи с распространением коронавируса, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ, цитирует ТАСС поручение кабимина по итогам заседания.

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что на данный момент компания уже закрыла 92 международных маршрута из 94.

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