В Туркменистане ограничили передвижение экспортных и транзитных грузов

CentralAsia (TM) - Учитывая сложившуюся в связи с коронавирусом ситуацию в регионе, ассоциация «Туркменлогистика» информирует, что в Туркменистане разработано особое временное Положение о передвижении экспортных, импортных и транзитных грузов по территории страны. Об этом сообщает официальный сайт Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Теперь грузы, доставленные автомобилями на пропускные пункты «Гарабогаз» (граница с Казахстаном) и «Фарап» (граница с Узбекистаном), далее по территории Туркменистана перевозятся туркменскими дальнобойщиками.

Те грузы, которые находятся в прицепах или полуприцепах, передаются на бесконтактных условиях.

Ранее сообщалось о нескольких десятках фур из разных стран, которые скопились на границе с Туркменистаном. Водители не могли продолжить движение по маршруту после того, как страны закрыли границы из-за вспышки коронавируса.