Президент Турции объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом в $15,5 млрд

CentralAsia (CA) - На координационном совещании по борьбе с коронавирусом 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о пакете экономических мер на сумму 100 млрд. турецких лир ($15,4 млрд), которые включают следующее:



- приостановление на 6 месяцев вычетов по НДС в различных секторах, включая торговлю, сферу услуг, автомобилестроение, логистику и транспорт, а также производство железа, продуктов питания, напитков, текстиля и одежды.

- отмену налога на проживание в отелях до ноября 2020 года;



- отмену сборов на сервитут и доход за аренду гостиницы на 6 месяцев 2020 года (апрель, май и июнь);



- в сфере внутренних авиаперевозок снижение ставки НДС с 18% до 1% в течение 3 месяцев;



- отсрочку выплаты основного долга и процентных платежей компаний, чей денежный поток уменьшился, как минимум на 3 месяца и предоставление дополнительной финансовой поддержки в случае необходимости;

- предоставление поддержки экспортеру в финансировании товарно-материальных запасов, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей в период временного замедления экспорта;



- отсрочку кредитных платежей ремесленников и мастеров государственному кредитору «Halkbank» сроком на 3 месяца без процентов;



- удвоение лимита фонда кредитных гарантий с 25 млрд турецких лир ($3,35 млрд) до 50 млрд турецких лир ($7,70 млрд);



- поощрение внедрения кредитных пакетов для социальных целей на приемлемых и выгодных условиях для граждан;

- продолжение поддержки минимальной заработной платы;



- увеличение суммы новых кредитов с 80% до 90% для домохозяйств, которые имеют кредиты ниже 500 тыс. турецких лир и снижение минимального первоначального взноса до 10%.



- обеспечение эффективности гибких и дистанционных рабочих моделей в законодательстве Турецкой Республики;

- компаниям, которые объявят дефолт в апреле, мае и июне текущего года будет дана оценка «форс-мажор» в их кредитном реестре;



- введение дотации за краткосрочную работу и ускорение процессов его получения. Таким образом, предоставляя временную поддержку доходам работников, которые приостанавливают свою деятельность, Турция планирует снизить расходы работодателей.



- увеличение самой низкой пенсии до 1500 лир (около $230);



- выплату праздничного бонуса пенсионерам в начале апреля текущего года;



- дополнительное выделение 2 млрд. турецких лир (около $307 млн) для оказания материальной помощи нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными Министерством по делам семьи, труда и социальной политики Турции;



- увеличение 2-х месячного компенсационного периода до 4-х месяцев для обеспечения непрерывности занятости;



- запуск программы последующего наблюдения, состоящей из социальных и домашних медицинских услуг, для пожилых людей старше 80 лет, которые живут одни.



Также президент Эрдоган сообщил, что Турция начала работу по увеличению количества рейсов по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс с 2500 тонн до 6000 тонн в сутки и выполнять грузовые перевозки по морю во Францию и Италию.