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  26 марта 2020
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В Ташкенте за сутки оштрафовали 66 человек за передвижение без масок

CentralAsia (UZ) -  За одни сутки, 25 марта, в Ташкенте сотрудники ГУВД выявили 101 факт несоблюдения карантинного режима, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования сотрудниками ППС совместно с военнослужащими Национальной гвардии выявлено на улицах города и в других общественных местах 66 лиц, у которых не было медицинской маски.

В отношении нарушителей составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном статьей 53 «Нарушение санитарного законодательства» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, санкцией данной статьей предусмотрено наложение штрафа на граждан от одного до трех (от 25 до 70 долларов США).

35 лиц нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома; в отношении данных лиц составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном статьей 54 «Нарушение правил борьбы с эпидемиями» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, санкцией данной статьей предусмотрено наложение штрафа на граждан от трех до пяти базовых расчетных величин (от 70 до 125 долларов США).

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