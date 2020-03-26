Почти полмиллиона зараженных, свыше 21 тыс. смертей - статистика COVID-19 по всему миру на 26 марта
- Азия и мир, общество
- 13:56, 26 марта 2020
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- Обновлено: 14:06, 26 марта 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день по всей планете зарегистрировано 472,4 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией.
Погибло около 21,3 тыс. человек, а количество выздоровевших пациентов составляет — 114, 7 тыс.
На первом месте по числу зараженных все также стоит Китай, в то время, как по числу летальных исходов первенство забирает Италия.
Количество зараженных:
Китай — 81, 2 тыс. человек
Италия — 74, 3 тыс. человек
США — 68,4 тыс. человек.
Летальные исходы:
Италия —7,5 тыс.
Китай — 3,2.
США — 1,1 тыс.
Также китайские врачи вылечили почти 74 тыс. пациентов. А новые случаи заражения больше всего зафиксированы в Америке. Данная статистика обновляется ежечасно.