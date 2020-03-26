[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Почти полмиллиона зараженных, свыше 21 тыс. смертей - статистика COVID-19 по всему миру на 26 марта

CentralAsia (CA) -  Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день по всей планете зарегистрировано 472,4 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией.

Погибло около 21,3 тыс. человек, а количество выздоровевших пациентов составляет — 114, 7 тыс.

На первом месте по числу зараженных все также стоит Китай, в то время, как по числу летальных исходов первенство забирает Италия.

Количество зараженных:

Китай — 81, 2 тыс. человек

Италия — 74, 3 тыс. человек

США — 68,4 тыс. человек.

Летальные исходы:

Италия —7,5 тыс.

Китай — 3,2.

США — 1,1 тыс.

Также китайские врачи вылечили почти 74 тыс. пациентов. А новые случаи заражения больше всего зафиксированы в Америке. Данная статистика обновляется ежечасно.

print
  • Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?
  • В Узбекистане штрафы за передвижение без масок составляют от $23 до $70
  • В Нур-Султане 124 человека оштрафовали за нарушение режима ЧП



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com