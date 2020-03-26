Узбекистан эвакуировал из Москвы 249 своих граждан

CentralAsia (UZ) - Вечером, 25 марта, из столицы Российской Федерации в Бухару прилетел самолет с 249 узбекистанцами на борту (213 мужчин и 36 женщин).

Исходя из объявленного чрезвычайного положения в Узбекистане, всех прибывших из Москвы пассажиров встретили с соблюдением установленных карантинных норм, сообщает пресс-служба администрации Бухарской области.

Среди эвакуированных из Москвы пассажиров пассажиров – 31 несовершеннолетний и 7 пассажиров в возрасте старше 60 лет.

«10 пассажиров были экстренно госпитализированы в областную инфекционную больницу в связи с тем, что у них наблюдалась тошнота и слабость по прилету в страну», – сказано в сообщении обладминистрации.

Ранее МИД республики сообщил, что власти организовали несколько чартерных авиарейсов для эвакуации своих граждан из ряда стран.

Сообщалось, что граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.

Напоминаем, по данным министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 65.