[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан эвакуировал из Москвы 249 своих граждан
Предыстория: Сотни застрявших в аэропортах Москвы трудовых мигрантов из Центральной Азии ночуют сутками на полу, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Вечером, 25 марта, из столицы Российской Федерации в Бухару прилетел самолет с 249 узбекистанцами на борту (213 мужчин и 36 женщин).

Исходя из объявленного чрезвычайного положения в Узбекистане, всех прибывших из Москвы пассажиров встретили с соблюдением установленных карантинных норм, сообщает пресс-служба администрации Бухарской области.

Среди эвакуированных из Москвы пассажиров пассажиров – 31 несовершеннолетний и 7 пассажиров в возрасте старше 60 лет.

«10 пассажиров были экстренно госпитализированы в областную инфекционную больницу в связи с тем, что у них наблюдалась тошнота и слабость по прилету в страну», – сказано в сообщении обладминистрации.

Ранее МИД республики сообщил, что власти организовали несколько чартерных авиарейсов для эвакуации своих граждан из ряда стран.

Сообщалось, что граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.

Напоминаем, по данным министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 65.

print
  • Девушка Джеймса Бонда вылечилась от коронавируса
  • Глава Валютного фонда заявила о начале мировой рецессии
  • Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили эпидемиологическую ситуацию на приграничных территориях



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com