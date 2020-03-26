Лидеры Монголии и Южной Кореи обменялись телеграммами в честь годовщины дипотношений между странами, - The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - В четверг лидеры Монголии и Южной Кореи обменялись телеграммами в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений в этом году, говорится в сообщении МИД Сеула, Республика Корея.

В письме президенту Монголии Халтмаа Баттулга президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что двусторонние отношения развивались в таких областях, как экономическая, социальная и культурная, в последние десятилетия, основанные на прочном доверии и дружбе, говорится в сообщении министерства.

Мун Чжэ Ин также выразил надежду на дальнейшее улучшение своих связей, назвав страну ключевым партнером в «Новой северной политике» - крупной внешнеполитической инициативе, направленной на углубление связей с Россией и другими странами северной части континента.

В ответ Баттулга выразил благодарность за продолжающиеся усилия Кореи по оказанию помощи Монголии в социально-экономическом росте и пообещал принять участие в Новой Северной политике и работать с Сеулом, чтобы укрепить их «взаимовыгодные» отношения.

Министры также подтвердили, что они находятся на одной странице о сотрудничестве в борьбе с новой вспышкой коронавируса.

Обе страны представили эмблему, созданную в честь годовщины установления дипломатических отношений. По словам представителей министерства, в логотипе сочетаются традиционные символы - монгольский Соёмбо и корейский Тэджук - символ дружбы, доверия и сотрудничества между двумя странами.

Современная Монголия демонстрирует пример довольно быстрой и успешной трансформации из бывшего социалистического государства в динамично развивающуюся страну с многопартийной политической системой, рыночной экономикой и открытой внешней политикой. После демократической революции 1990 г., распада СССР, резкого сокращения экономической помощи со стороны России экономика Монголии оказалась на грани краха. Страна была вынуждена самостоятельно искать пути выживания в сложнейший переходный период. В соответствии с обновленной Концепцией внешней политики Монголия начала проводить самостоятельную, «многоопорную» внешнюю политику, направленную на поддержание сбалансированных отношений с Россией, Китаем, развитыми странами Запада и Востока. Важное место в ее внешней политике занимает концепция «третьего соседа».

Повышенный интерес к Монголии обусловлен целым рядом геополитических, стратегических, экономических и других факторов. Страна, занимающая важное стратегическое положение в глубине Внутренней Азии, стала ареной политического и экономического соперничества между Россией, Китаем, США, Японией, ЕС, Великобританией, Канадой, Южной Кореей и другими странами. С каждым годом растет уровень интеграции Монголии в экономический регион Северо-Восточной Азии, в котором видную роль играет Южная Корея, представляющая собой яркий образец новых индустриальных стран, сумевшая в период жизни одного поколения вырваться из разряда бедных и отсталых стран в группу лидеров, в том числе по научно-техническим параметрам современного мира.



С момента установления дипломатических связей отношения между двумя странами, опираясь на географическую близость и общие интересы, стали охватывать широкий спектр областей, в том числе политическую, экономическую, социальную и культурную сферы. Накопленный опыт монголо-корейских отношений имеет важное международное значение, свидетельствуя о том, что для Монголии как страны, резко сменившей курс социально-экономического развития, существенно возрастает значение сотрудничества с развитыми государствами, такими как Республика Корея. Дальнейшее развитие, формирование новых подходов к двустороннему взаимодействию, в том числе выработка долгосрочной концепции и т.д. – все это, несомненно, представляет теоретический и практический интерес не только для южнокорейских и монгольских политиков, историков и политологов, но и для стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами, которые решаются в ходе сотрудничества Республика Корея и Монголия.



Монголия и Республика Корея установили дипломатические отношения 26 марта 1990 года.