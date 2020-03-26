Парламент Монголии готовится к проведению весенней сессии в режиме онлайн

CentralAsia (MNG) - Очередная весенняя сессия парламента Монголии откроется 6 апреля согласно соответствующему закону. После быстрого распространения Covid-19 во всем мире и повышенной готовности Монголии спикер парламента Г.Занданшатар принял решение организовать пленарные заседания весенней сессии с использованием средств видеоконференций и виртуального управления.

Ведется подготовка к поддержке виртуальных встреч. Открытие весенней сессии будет транслироваться в прямом эфире в четыре или пять залов. Пленарные заседания и заседания постоянных комитетов и рабочих групп будут организованы посредством потокового видео в залах, наряду с созданием возможности для депутатов присоединиться к сессиям удаленно. В случае физического присутствия на парламентской деятельности, расстояние между депутатами будет сохраняться на уровне двух метров, при этом в одном месте не должно быть более 20 депутатов.

Кроме того, парламент рассматривает вопрос о внесении поправок в Закон о порядке проведения пленарного заседания Великого Государственного Хурала Монголии, с тем чтобы депутаты могли зарегистрироваться и участвовать в дистанционном голосовании.

Из-за чрезвычайной ситуации парламенты во всем мире начали сокращать количество заседаний, откладывать их и проводить заседания в электронном виде. Например, Европарламент перенес сессию из Страсбурга в Брюссель из-за коронавируса и было решено провести заседании 26-го числа этого месяца дистанционно и проголосовать по электронной почте.

Парламенты Германии, Австралии, Норвегии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши и Эстонии работают над внесением поправок в закон, созданием нового чрезвычайного положения и введением определенных ограничений. А тогда Китай, Иран, Испания, Франция, Канада, Филиппины и Южная Африка - все отложили или приостановили свои парламентические заседания, сообщает официальный сайт Великого Государственного Хурала Монголии, parliament.mn.